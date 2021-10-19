شركة يابانية ناشئة تبدأ تجارب سريرية على لقاح جديد ضد كورونا

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت شركة ناشئة للتكنولوجيا الحيوية فى اليابان، عن بدء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا، وأوضحت الشركة اليابانية بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه يتم استخدام الحمض النووى الريبوزى المرسال ويتطلب جرعة أقل من نظرائه الموجودة بالفعل.

وأشارت إلى أن لقاحى فايزر- بيونتيك وموديرنا الأمريكيين يستخدمان أيضا الحمض النووى الريبوزى المرسال ما يجعل تدفق المعلومات الوراثية ممكنا.

وأضافت الشركة أن المرحلة الأولى من التجربة بدأت فى مستشفى جامعة أوئيتا جنوب غرب اليابان وتعد خامس شركة تجرى تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا مطورة محليا فى اليابان.