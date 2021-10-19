شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة فى حملات رقابية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (851) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (3 طن "لحوم مجمدة – كبدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

ونجحت الجهود في ضبط (2٫15 طن أسماك "ماكريل – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (10 طن "ملح طعام") مستلزمات إنتاج معبأ داخل شكائر بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "متحجر" ، (750 كيلو جرام"ملح طعام" ) منتج نهائى معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن "سكر حر") بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (4٫9 طن "عسل جلوكوز – سكر حر – نشا – جوز هند" مستلزمات إنتاج -1700 طن " حلوى المولد") منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ( 9500 قطعة "حلوى المولد" تحت التجهيز ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫39 طن "عسل جلوكوز – سكر حر – نشا" مستلزمات إنتاج - 1٫220 طن " حلوى المولد" منتج نهائى معبأة داخل عبوات ، 1000 قطعة "حلوى المولد") منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (18 طن منظفات صناعية "كلور – صابون سائل") معبأة داخل براميل، 2880 عبوة منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (36000 متر "سلك كهرباء ") منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، (750 كيلو جرام حبيبات بلاستيكية –"مستلزمات إنتاج" - 150 لمبة كهربائية" مقاسات مختلفة") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن أسلاك كهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (3080 قطعة "مستلزمات خلاطات مياه") مستلزمات إنتاج ، (700 قطعة خلاط مياه –"تحت التجهيز") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، (600 قطعة "خلاط مياه" ) منتج نهائى وتحت التجهيز مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، (9ماكينة خط إنتاج – 500 كرتونة فارغة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج خلاطات المياه) بمحافظة القليوبية، وضبط (18500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى - سرنجات") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك إحدى الشركات لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (37500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.