شباب أقباط يوزعون حلوى المولد النبوى على المسلمين بشوارع الأقصر.. صور

الدين لله والحلوى للجميع، شعار رفعة عدداً من الشباب القبطى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث حرص عدداً من الشباب القبطى على توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المارة والسيارات بشوارع مدينة إسنا بمحافظة الأقصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين ذكرى المولد النبوى الشريف.

وابتكر الشباب طريقة جديدة لإدخال البهجة على المسلمين من أبناء مدينة إسنا، وقاموا بتوزيع حلوى المولد على الأهالى احتفالاً بالمولد النبوى الشريف.

وقال أبانوب ثروت أحد شباب الأقباط المشارك فى المبادرة، أن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع فى مصر مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة أخواتنا المسلمين احتفالاتهم.

وأعرب " بيشوى رؤوف" عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته فى المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.

ومن جانبه أكد أبانوب عازر، أن الأجواء الذى تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودى إلى زرع المحبة فى نفوسهم، مشيراً إلى أنه فى هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط فى مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التى تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد حماية الوطن.

وأضاف مينا عماد، أننا كمسيحين نحتفل بالمناسبات الدينية للمسلمين فى مختلف أزمنتها، فهم أيضا يبادلون احتفالاتنا فى أوقاتها المحددة، مطالباً الجميع بالتكاتف فى كل المناسبات فى الأعياد والأفراح والأحزان أن يقفوا بجانب بعضهم البعض هذه الروح لا يمكن لأحد أن يفتتها أو يخترقها لهدم الوطن.

ويضيف حسام حسن النوبى، أحد أهالى مدينة إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذى شاركنا فيه أقباط المدينة يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذى يجمع أبناء الوطن الواحد.

وتابع أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون فى جميع المناسبات الاجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا، موضحًا أن الاحتفالية تأتى فى إطار العادات والتقاليد التى لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم وقبطى فى جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقرى من مسلمين وأقباط كل عام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.