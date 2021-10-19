سيدارى تشيد بمشروع القطار الكهربائى وتتوقع توك توك بالكهرباء بحلول 2035

كتبت منال العيسوى

أشاد الدكتور حسام علام المدير الاقليمى "لمنظمة سيدارى"، مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، بتجربة مصر فى النقل المستدام وإطلاق مشروع القطار الكهربائى والمونورل وأنه بحلول 2035 سيتم استخدام المركبات الهوائية وسيكون غير مقبول المركبات الغير صديقة للبيئة ، وكيف يمكن ان تدخل مصر فى هذا السباق قائلا :" اتوقع وجود توكتوك بالكهرباء".



وشدد علام خلال مؤتمر إطلاق تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية والنقل المستدام المنعقد حاليا باحد فنادق القاهرة بالتعاون بين وزارة البيئة، ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، ان النقل المستدام هو المستقبل بحلول 2035 حيث ان مستقبل النقل فى العالم مرتبط بالنقل المستدام، واستخدام جوده افضل للوقود ومعايير أفضل.



















