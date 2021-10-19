سكرتير عام الأقصر يعلن جاهزية جميع مخرات السيول وتطهيرها

الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة تفقد خلالها مخرات السيول بالمدن والمراكز، وذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للاستعداد لموسم الشتاء والتأكد من جاهزية المخرات لاستقبال الأمطار والسيول المتوقعة خلال هذه الفترة، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمراجعة كافة مخرات السيول على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام على جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيل فى حال حدوثها.

ورافق سكرتير عام المحافظة خلال جولته، محسن الشامى مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن ضمن استعدادات الأقصر لمجابهة السيول.

تأتى تلك الإجراءات الاستباقية فى اطار توجيهات محافظ الأقصر بتطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وازالة العوائق بها أولا بأول.



التأكد من جاهزية مخرات السيول بالأقصر



التأكد من جاهزية مخرات السيول بالأقصر



التأكد من جاهزية مخرات السيول بالأقصر



التأكد من جاهزية مخرات السيول بالأقصر



التأكد من جاهزية مخرات السيول بالأقصر