اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفن روسية تشارك في تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:00 ص
سفن روسية تشارك في تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم سفن حربية روسية
(أ.ش.أ)

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شاركت أكثر من 40 سفينة روسية، بما فيها السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي الطراد "موسكفا"، في تدريبات عسكرية بشبه جزيرة القرم.

وذكر بيان الأسطول الروسي - وفق ما أوردته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة بالعربية - أن التدريبات المشتركة بين طواقم الأسطول وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية جرت في ميدان "أوبوك" في القرم، حيث تدربت القوات الساحلية للبحرية الروسية على الدفاع عن جزء من شواطئ القرم، مشيراً إلى أن التدريبات تجري في إطار اختبار جاهزية القوات البحرية. 

 

 

 


روسيا

القرم

سفن روسية

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