سفارة باكستان بالقاهرة تنظم احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوى

كتبت: هناء أبو العز

نظمت سفارة باكستان بالقاهرة، احتفالًا خاصًا بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تحت عنوان "محفل ميلاد للاحتفال بهذه الذكرى الطيبة المباركة بحماسة دينية".





وقام الطلاب الباكستانيين فى جامعة الأزهر والمدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة بتلاوة القرآن الكريم، وإلقاء قصائد مدح الرسول، ومنها البردة الشريفة.





وفى كلمته بهذه المناسبة، ألقى سفير باكستان بالقاهرة السفير ساجد بلال، الضوء على أبرز جوانب سيرة النبى، وشدد على أن حياة الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) منارة نور للبشرية جمعاء ولكل العصور والأجيال، وقد حضر الحفل طاقم السفارة وأسرهم وأفراد الجالية الباكستانية ومواطنين مصريين.