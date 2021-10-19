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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-10-2021

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:30 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-10-2021 يورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.15 جنيه للشراء، و18.36 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.09 جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.14جنيه للشراء، و18.36 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.16جنيه للشراء.
 
18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.15جنيه للشراء.
 
18.36جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.15جنيه للشراء.
 
18.35جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.14جنيه للشراء.
 
18.36جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.18 جنيه للشراء.
 
18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.18 جنيه للشراء.
 
18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.20 جنيه للشراء.
 
18.37 جنيه للبيع.

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