سجل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى ثبت سعره عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.