اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:04 م
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سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:31 ص
سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع الحديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19-10-2021، وذلك في ظل زيادة المعروض في الفترة الحالية، وذلك بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وتراوح سعر حديد التسليح بين  14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن، وأسعار الأسمنت الأسود بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك. 
 
واستقرت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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