زى النهاردة.. شاهد بـ"أحداث العدوة" يروى تفاصيل إنقاذه من أحداث العنف

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 19 أكتوبر 2017، استمعت هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، إلى أقوال الشهود في محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة".

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد عبد العليم، الضابط بمركز شرطة العدوة إبان أحداث اقتحامه فى 14 أغسطس من عام 2013 ، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يقف خدمة على كمين بمدخل مدينة العدوة يوم الأحداث، وعقب رجوعه لمركز العدوة شاهد أحداث الشغب بمحيط المركز، ثم قام بعض المتجمهرين بالتعدى عليه، وأنه أصيب بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بجسده.

وأضاف الشاهد، أن شخصا يمتلك كشك أنقذه من فتك المتظاهرين وذهب به إلى منزله، وأن شخصا آخر خلع جلبابه وأعطاه له لارتدائه بعد تمزق ملابسه، وفيما تعرف الشاهد على المتهم محمد رشاد وأكد أنه هو من أنقذه من فتك المتظاهرين.

كانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة