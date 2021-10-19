اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:48 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6 درجات يقع قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر المتوسط

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:40 م
زلزال بقوة 6 درجات يقع قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر المتوسط مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة إدارة الكوارث التركية بأن زلزالًا قويًا وقع قبالة الساحل التركى المطل على البحر الأبيض المتوسط، فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا.

 

حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن الزلزال بلغت شدته الأولية 6 درجات على مقياس ريختر، ووقع تحت سطح البحر على بعد 189 كيلومترًا قبالة منتجع بلدة "كاش" في محافظة أنطاليا

التركية.

 

من جهته، قال حاكم منطقة كاش سابان أردا يازجي، إن السلطات لم تتلقَ أي بلاغات عن حدوث أضرار أو إصابات في كاش أو ضواحيها.

 

يشار إلى أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسة، وفي عام 1999، لقى ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم جراء زلزال مدمر ضرب شمال غرب تركيا.

 

 

 

 


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