اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:56 ص
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ريجيم تكميم المعدة لخسارة وزنك بعد العملية فى 10 خطوات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:00 ص
ريجيم تكميم المعدة لخسارة وزنك بعد العملية فى 10 خطوات.. اعرف التفاصيل الريجيم
ندى سليم

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ريجيم تكميم المعدة من الأنظمة الغذائية التى يتم اتباعها عقب إجراء جراحة التكميم، التى يلجأ إليها الكثيرين من مرضى السمنة، للتحكم فى الشهية ومقدار الطعام والحصول على نتائج فعالة فى وقت قياسي لخسارة الوزن،  وبالفعل فإنها من أكثر جراحات إنقاص الوزن المنتشرة خلال الآونة الأخيرة. 

 
وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن ريجيم تكميم المعدة يقوم على بعض الخطوات التى لابد من اتباعها عقب العملية الجراحية لتساعدك فى الحفاظ على وزن الجسم مثالى وعدم اكتساب الوزن مرة أخرى. 
 

وأبرز هذه الخطوات فى ريجيم تكميم المعدة مايلى :

 
1.الإكثار من شرب المياه بما يعادل 3 لتر يوميا لترطيب جسمك.
 
2.تجنب إضافة السكر للمشروبات اليومية مثل القهوة والشاي وعدم الإكثار فى تناول الكافيين بشكل عام لأنها تؤدى للإصابة بحموضة المعدة 
 
3. تجنب تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر، كما أنها تؤثر على صحة المعدة.
 
4.تناول منتجات الألبان الخالية من السكر فيمكن إدراجها فى وجبات الإفطار والعشاء. 
5.يسمح بتناول عصائر الفاكهة لكن مع ضرورة عدم إضافة السكريات لها.
 
6.احرص على إدراج البروتين فى وجباتك اليومية الثلاثة والبدء فى تناولها قبل اى أطعمة أخرى.
 
7.التزم بتناول الطعام ببطء مع مضغه جيدا حتى يسهل هضمه ولايؤثر على المعدة.
 
8.تناول أطباق الشوربة بمختلف أنواعها لأنها من الأطعمة المفيدة على صحة المعدة. 
 
9.مارس التمارين الرياضية بعد مرور عدة أسابيع من الجراحة، ويمكن أن تبدأ برياضة المشى وممارسة اليوجا .
 
10.تجنب تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون مثل المقليات والأطعمة المصنعة.

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ريجيم

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