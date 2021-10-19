روسيا وأرمينيا تتفقان على سعر إمدادات الغاز

وقال نائب رئيس الوزراء الأرمني مهير جريجوريان - للصحفيين بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "موسكو ويريفان توصلتا إلى اتفاق حول سعر الغاز الطبيعي الذي يتم توريده من روسيا إلى أرمينيا".. ولم يكشف المسئول الأرميني عن السعر المتفق عليه مع الجانب الروسي.

يُذكر أن شركة "غازبروم" الروسية تُعد المورد الوحيد للغاز الطبيعي لأرمينيا، بينما تتولى شركة "غازبروم أرمينيا" توزيع الغاز الطبيعي داخل أرمينيا.. ومنذ مطلع عام 2019 ارتفع سعر الغاز الروسي المُصدر للحكومة الأرمنية من 150 دولارا إلى 165 دولارا لكل ألف متر مكعب، ولكن الغاز يباع للمستهلكين عبر القطاع الخاص بسعر أعلى، مع مراعاة الضرائب ونفقات شركة "غازبروم أرمينيا".