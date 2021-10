رماد بركان "لا بالما" يغطى الجزيرة مع استمرار تدفق الحمم لمدة شهر.. فيديو

تستمر أثار بركان جزيرة لا بالما الإسبانية حتى الان بعد نشاطه وزيادة حممه البركانية لمدة وصلت إلى الشهر، ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لقطات جوية جديدة تظهر الوضع الذى أصبحت عليه جزيرة لا بالما بعد استمرار البركان لمدة وصلت إلى شهر تقريبا.

La Palma volcano continues to erupt with no signs of stopping four weeks on pic.twitter.com/NGPfq1OLht