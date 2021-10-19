رماد بركان "لا بالما" يغطى الجزيرة مع استمرار تدفق الحمم لمدة شهر.. فيديو

كتب محمد شعلان

تستمر أثار بركان جزيرة لا بالما الإسبانية حتى الان بعد نشاطه وزيادة حممه البركانية لمدة وصلت إلى الشهر، ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لقطات جوية جديدة تظهر الوضع الذى أصبحت عليه جزيرة لا بالما بعد استمرار البركان لمدة وصلت إلى شهر تقريبا.

La Palma volcano continues to erupt with no signs of stopping four weeks on pic.twitter.com/NGPfq1OLht — The Sun (@TheSun) October 18, 2021

وظهرت الحمم البركانية التي خملت وتحولت إلى رماد وهي تغطى مساحة شاسعة من أراضي الجزيرة الاسبانية، بعد تحركها طوال الأسابيع الماضية، مع عدم وجود علامات أو ظهور مؤشرات تفيد بقرب التوقف لمدة أربعة أسابيع.



استمرار تدفق الحمم البركانية



الحمم تغطى الجزيرة

وكان قد رصد أحد أطقم معهد جزر الكنارى للبراكين، مشاهد تصوير "تسونامي" من الحمم البركانية الحقيقية المتجددة في جزيرة لا بالما الإسبانية، وأظهرت اللقطات سرعة التدفق المذهلة للحمم البركانية وسط مخاوف من تجاوز قناة الحمم البركانية وتضرر مناطق جديدة من البركان المستمر فى حالة ثورانه منذ منتصف سبتمبر الماضي.



مشاهد جديدة لنشاط البركان

وفى المقابل، توزع وزارة الصحة في جزيرة لا بالما، معدات الحماية على السكان المتضررين من ثوران البركان، وكذلك لأولئك الذين قد يكونون قريبين ويقترب منهم التدفق الجديد من البركان، وحتى الآن، ورد أنه تم إصدار 22166 نظارات واقية و280.080 قناع FFP2 بين البلديات، التي تأثرت بشكل مباشر بالثوران وبقية قاعات المدينة.

وأصدرت السلطات فى جزيرة لا بالما الإسبانية أوامر لحوالي 800 من السكان بإخلاء منازلهم، أمام تواصل تدفق الحمم البركانية في جزيرة لا بالما، ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من إجلاء المنازل، حيث جرى وضع الممتلكات والأغراض المنزلية والمكتبية والمدرسية أعلى شاحنات لنقل السكان إلى مناطق آمنة بعيدة عن البركان.