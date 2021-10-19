اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رماد بركان "لا بالما" يغطى الجزيرة مع استمرار تدفق الحمم لمدة شهر.. فيديو

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:09 م
رماد بركان "لا بالما" يغطى الجزيرة مع استمرار تدفق الحمم لمدة شهر.. فيديو الحمم تغطى الجزيرة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر أثار بركان جزيرة لا بالما الإسبانية حتى الان بعد نشاطه وزيادة حممه البركانية لمدة وصلت إلى الشهر، ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لقطات جوية جديدة تظهر الوضع الذى أصبحت عليه جزيرة لا بالما بعد استمرار البركان لمدة وصلت إلى شهر تقريبا.

وظهرت الحمم البركانية التي خملت وتحولت إلى رماد وهي تغطى مساحة شاسعة من أراضي الجزيرة الاسبانية، بعد تحركها طوال الأسابيع الماضية، مع عدم وجود علامات أو ظهور مؤشرات تفيد بقرب التوقف لمدة أربعة أسابيع.

استمرار تدفق الحمم البركانية
استمرار تدفق الحمم البركانية

 

الحمم تغطى الجزيرة
الحمم تغطى الجزيرة

 

وكان قد رصد أحد أطقم معهد جزر الكنارى للبراكين، مشاهد تصوير "تسونامي" من الحمم البركانية الحقيقية المتجددة في جزيرة لا بالما الإسبانية، وأظهرت اللقطات سرعة التدفق المذهلة للحمم البركانية وسط مخاوف من تجاوز قناة الحمم البركانية وتضرر مناطق جديدة من البركان المستمر فى حالة ثورانه منذ منتصف سبتمبر الماضي.

مشاهد جديدة لنشاط البركان
مشاهد جديدة لنشاط البركان

 

وفى المقابل، توزع وزارة الصحة في جزيرة لا بالما، معدات الحماية على السكان المتضررين من ثوران البركان، وكذلك لأولئك الذين قد يكونون قريبين ويقترب منهم التدفق الجديد من البركان، وحتى الآن، ورد أنه تم إصدار 22166 نظارات واقية و280.080 قناع FFP2 بين البلديات، التي تأثرت بشكل مباشر بالثوران وبقية قاعات المدينة.

 

وأصدرت السلطات فى جزيرة لا بالما الإسبانية أوامر لحوالي 800 من السكان بإخلاء منازلهم، أمام تواصل تدفق الحمم البركانية في جزيرة لا بالما، ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من إجلاء المنازل، حيث جرى وضع الممتلكات والأغراض المنزلية والمكتبية والمدرسية أعلى شاحنات لنقل السكان إلى مناطق آمنة بعيدة عن البركان.


حمم بركانية

بركان لا بالما

جزيرة لا بالما

اثار بركان لا بالما

ثوران بركان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة