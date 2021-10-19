رسميا.. البرلمان اللبنانى يحدد 27 مارس المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

صادق مجلس النواب اللبنانى فى جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية والذى تقرّر يوم 27 مارس المقبل 2022.
وكانت الجلسة بدأت قرابة الساعة الـ11 صباحاً، وقد استهلت بجلسة انتخاب مكتب المجلس. وبعد ذلك، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، حسبما نقلت "لبنان 24".
يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أكد أن الانتخابات النيابية فى لبنان سيتم إجرائها في 27 مارس المقبل، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل، مؤكدا أنه سيلتقي وزير الداخلية في حكومته لدراسة هذا الموضوع، حيث كان الموعد المحدد من قبل هو 8 مايو المقبل وهو ما يعني تقديم موعد الانتخابات النيابية.
وأضاف ميقاتي في لقاء تلفزيوني على قناة "LBCI" اللبنانية، أنه مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن، مشيرا إلى أن هناك أكثرية نيابية في البرلمان ضد إلغاء حق انتخاب المغترب.
وأوضح أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه سيعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.
وشدد ميقاتي على أنه يسعى لكسب ثقة المواطنين باعتبار أن هذا الأمر هام جدا، وذلك بعدما حصّل على الثقة من مجلس النواب الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لانقاذ لبنان وإخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.
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