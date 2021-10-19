اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:30 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء لبنان: نأمل إنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:04 م
رئيس وزراء لبنان: نأمل إنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أن بلاده يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولى لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التى بلغت مستويات غير مسبوقة، معبرا عن أمل الحكومة فى إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.

 

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى اليوم الثلاثاء بالمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محى الدين عصر اليوم فى السراى الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والمستشارتين فى صندوق النقد الدولى مايا شويرى وميرا مرعى والمستشار الاقتصادى لميقاتى سمير الضاهر.

 

وشدد ميقاتى على أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد، لافتا إلى أن الحكومة تأمل فى إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف ميقاتى أن الحكومة باشرت بإعداد خطة التعافى المالى والاقتصادى التى تتضمن الإصلاحات الأساسية فى البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالى الذى يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التى أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها فى أسرع وقت، وقال إن الإصلاحات التى يطالب بها صندوق النقد الدولى هى حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا.

 

 


ميقاتى

لبنان

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صندوق النقد الدولى

نجيب ميقاتى

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