رئيس وزراء بولندا: الاتحاد الأوروبى مهدد بالانهيار إذا استمر فى ابتزازنا

كتبت رباب فتحى

استمر التصعيد بين بروكسل ووارسو بعد قرار المحكمة الدستورية البولندية بعدم توافق معاهدات الاتحاد الأوروبي مع الدستور البولندي، حيث حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي من أن التكتل الأوروبي مهدد بالانهيار إذا استمر في "ابتزاز" بلاده.

في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ، اتهم رئيس الوزراء البولندي التكتل بـ "تجويع" و "معاقبة" بلاده من خلال حجب المليارات من أموال المساعدة على التعافى من آثار وباء كورونا بعد خلاف حول السيادة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي ، ليضع ذلك وارسو وبروكسل في مسار تصادمي.

وأصر قبل خطاب له أمام البرلمان الأوروبي ، على أن بولندا ستظل "عضوًا مخلصًا" في الاتحاد الأوروبي ، لكنه حذر من أن الكتلة قد تصبح "محرومة من السيطرة الديمقراطية" إذا لم تحمي سيادة الدول الأعضاء.

كانت حكومة بولندا اليمينية الشعبوية على خلاف مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بولندا في وقت سابق من هذا الشهر الحديث عن "بوليكسيت" محتمل ، لكن مورافيكي يقول إن حكومته لا تنوي اتباع نموذج بريطانيا وإخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب في الرسالة: "أود أن أؤكد لكم أن بولندا لا تزال عضوًا مخلصًا في الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك ، حذر مورافيكي من "ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل اتحادنا" ، مضيفًا "يجب أن نكون قلقين".

وأضاف "أعني التحول التدريجي للاتحاد إلى كيان يتوقف عن كونه تحالفًا من دول حرة ومتساوية وذات سيادة - ويصبح كيانًا واحدًا يُدار مركزيًا ، وتحكمه مؤسسات محرومة من السيطرة الديمقراطية."

إذا لم نوقف هذه الظاهرة ، فسيشعر الجميع بآثارها السلبية. اليوم قد يتعلق الأمر بدولة واحدة فقط - غدًا ، تحت ذريعة مختلفة ، دولة أخرى.

لكنه أضاف أنه "بدون فرض إرادة المرء على الآخرين ، يمكننا إيجاد حل يقوي اتحادنا الأوروبي".