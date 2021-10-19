رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته كلية العلوم، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور مجدى محفوظ عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية الجدد والفرق السابقة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية وهيئة تدريس متميزة، موضحًا أن الكلية تتميز بالإمكانيات الكثيرة والمقومات المتعددة مما جعلها ضمن أفضل كليات العلوم التي تقدم خدمة تعليمية في مصر، من خلال المستوى المتقدم الذى ظهر عليه الخريجين.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار للطلاب التوفيق والنجاح.

وأكد دسوقى أن الجامعة احتلت مكانة متميزة بين الجامعات المصرية، بما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية قوية ومنظومة تعليمية متميزة، علاوة على أن الجامعة تقدمت في تصنيفها بين الجامعات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رضا صالح، إلى أن جامعة كفر الشيخ فخر لكل طالب بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية، وأعضاء هيئة التدريس على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيراً إلى أن كلية العلوم بها مراكز بحثية مجهزة طبقاً للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة على تخريج طالب علوم غير تقليدي يساهم في المنظومة البحثية بشكل إيجابي، وله دور أساسي في خدمة المجتمع واستخدام تقنيات حديثة، مثل النانوتكنولوجى لتعظيم الاستفادة الكاملة فى كافة المجالات .

وأكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب شريك في العملية التعليمية، داعيًا الطلاب لأن يكونوا خير ممثل للجامعة من خلال تحصيله للعلوم والتفوق الدراسي، وإثبات الانتماء للجامعة من خلال المشاركات المستمرة في الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تكسب الطالب خبرات مختلفة داعيا الطلاب إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور نوير نقيب العلميين على دور جامعة كفر الشيخ الريادي وخصوصا كلية العلوم لما تقدمه من إنجازات لمحافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة موجها الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وكلية العلوم.

وقال الدكتور مجدي محفوظ، عميد الكلية، لابد أن يكون الطالب خير ممثل للجامعة، من خلال تحصيل العلوم المختلفة وتفوقه الدراسي، وضرورة مشاركته في إنجاح العملية التعليمية، من خلال التوازن بين الحقوق والواجبات والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأشاد الطالب إيهاب محمود نوفل رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم بحرص قيادات الجامعة والكلية على عودة الأنشطة الطلابية داعيا الطلاب للمشاركة فيها، وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الخريجين بتوزيع شهادات التقدير.