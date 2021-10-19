رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم الطلاب والأنشطة الطلابية

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمركز إعداد القادة بمشتهر نظرا لموقعه الجغرافى المتميز، مضيفا أن المركز تم تصميمه وإنشاؤه على أفضل الأنظمة الخاصة بالتدريب لصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسة أول اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وأعضاء مجلس الادارة.

واضاف رئيس الجامعة، أن مركز إعداد القادة يعد نقطة إنطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب ودعم النشاط الطلابي، بالإضافة إلى اكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.

وأشاد "سوسة"، بما قام به المركز خلال الفترة الماضية حيث قام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية مطالبا بوضع خطة عمل مستقبلية تواكب خطة معهد اعداد القادة بحلوان وخطة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بهدف جذب الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركين فى الأنشطة الطلابية بالجامعة.

من جانبه أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمركز إعداد القادة بمشتهر وتشكيل مجلس إدارة له، مؤكدا أن الغرض الأساسى من إنشاء المركز هو خدمة الطلاب والعملية التعليمية وأن يكون صرحا ثقافيا يخدم جميع منسوبى الجامعة.

فيما استعرض الدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز الجهود التى قام بها مركز اعداد القادة بمشتهر منذ افتتاحه وتشغيله حتى الان وتنظيم العديد من المعسكرات والأنشطة والفعاليات الطلابية لطلاب الجامعة.



اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر



اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر



اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر