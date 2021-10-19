رئيس جامعة أسوان يشهد حفل استقبال طلاب "الطب" بالعام الجديد.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب للعام الأكاديمى 2022/2021، لحثهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للحصول على التفوق الدراسى والعلمى، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



استقبال الطلاب

بدأت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم، وفى كلمته، أشار الدكتور أيمن عثمان إلى مكانة جامعة أسوان العلمية والبحثية التي تبوأتها بين جامعات العالم والعمل علي الاجتهاد خلال انتظام العملية التعليمية مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الطلاب والتشديد على الحصول على لقاح كورونا للجميع العاملين بالجامعة.



التكريم

كما رحب رئيس الجامعة، بالطلاب الجدد والقدامى للعام الأكاديمى 2022/2021، مؤكدا أن إدارة الجامعة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها في خدمة الطلاب والعمل علي إنجاح العملية التعليمية، مقدما التهنئة للحضور بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة وكذلك ذكرى المولد النبوى الشريف.



جانب من التكريم

وفى السياق، حث الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، فى كلمته، طلاب كلية الطب على بذل المجهود اللائق لتخريجهم أطباء أكفاء، وكذلك تشجيعهم على تلقى لقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحصول على مصل كورونا حتى تتخطى مصر تلك الفترة العصبية وهذا شرط لاستكمال الدراسة وحضور المحاضرات وذلك بالنسبة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع.



جانب من الحضور

وفى ختام فقرات الحفل، كرم رئيس الجامعة الطلاب العشر الأوائل بالفرقة الأولى والثانية بكلية الطب للعام السابق 21/20، وذلك لتميزهم وتفوقهم بالكلية على النظام الحديث متمنيين التفوق والنجاح للجميع.

حضر الاحتفال، الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى آدم الطيرى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتورة ماجدة فرغلى جبرى، مدير برنامج تطوير التعليم، والدكتور رمضان غالب، القائم بأعمال رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية.