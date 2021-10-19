رئيس الكنيسة الإنجيلية: دور قوى لمجلس كنائس مصر خلال الفترة المقبلة

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن مجلس كنائس مصر يتحرك ببطء ولكن بثبات، مؤكدا أنه آليه مهمة من الآليات التى يعبر من خلالها الأقباط المصريين عن تعاونهم مع بعضهم وارتباطهم بالمجتمع المصرى.

وتابع فى تصريح خاص لليوم السابع أنه سيكون هناك أنشطة قوية خلال الفترة المقبلة حيث يتكون من العديد من اللجان لجنة الإعلام والرعاة وهذه اللجان تضم كل الكنائس.

جديد بالذكر أن مجلس كنائس مصر يعتبر هيئة كنسية وطنية، تتكون من الكنائس المختلفة، ويعمل على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.

وتم إعلان تأسيس مجلس كنائس مصر فى 18 فبراير 2013 بحضور رؤساء وممثلى الكنائس المصرية، حيث يضم المجلس العائلات والكنائس الخمس الآتية، الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وبطريركها الحالى قداسة البابا تواضروس الثانى، والطائفة الإنجيلية ورئيسها الحالى القس الدكتور أندريه زكى، والكنيسة الكاثوليكية، وبطريركها الحالى الأنبا إبراهيم إسحق، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وبطريركها الحالى قداسة البابا ثيودورس الثانى، والكنيسة الأسقفية، ورئيسها الحالى المطران الدكتور سامى فوزى.