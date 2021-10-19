رئيس الكنيسة الإنجيلية برسامة راعٍ لكنيسة الله بالمراغي: الخدمة عطاء لا يعرف الغروب

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاثنين، حفل رسامة القس عبد المسيح صموئيل قسًّا وراعيًا لكنيسة الله بالمراغى بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنيسة الله، والقس إيهاب إيليا، نائب رئيس المجمع العام لكنيسة الله، والدكتور القس راضى عطالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس مايكل مكرم، راعى كنيسة الله بشبرا، والقس الأمير فؤاد، راعى كنيسة الله بكفر الدوار،والقس إسحق سليمان، راعى كنيسة الله بأسيوط، والقس جون يعقوب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالسراى بالإسكندرية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال فى بداية كلمته: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب كنيسة الله بالمراغى بالإسكندرية،بمناسبة رسامة القس عبد المسيح صموئيل قسًّا وراعيًا للكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نصلى أن يعطينا إلهنا حياة الخدمة ثابتين فى العطاء المتجدد الذى لا يعرف الغروب أبدًا، ولا سبيل لنا إلّابالتمسك بكلمه الله ومواجهة حياة الخطية مهما كانت الظروف".