اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:54 م
أكرم القصاص
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رئاسة الحرمين الشريفين ترفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للمسجد الحرام

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:10 م
رئاسة الحرمين الشريفين ترفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للمسجد الحرام المسجد الحرام
كتب وكالات

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قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالحرمين الشريفين المهندس سلطان القرشي، إنه تم رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة عناصر كهربائية وميكانيكية وأنظمة، مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعى لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدى بيت الله الحرام من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات التى تحرص على تنفيذها فى سبيل ذلك، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

وأشار إلى أن الوكالة عملت على متابعة الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، والتأكد من جاهزية جميع أجزائها ومتابعة الخطة التشغيلية لمشغلى السلالم والمصاعد الكهربائية، التى يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائى و(١٤) مصعداً، وتفقد منظومة الصوت المؤلفة من (8000) سماعة من خلال جهاز إشرافى للتأكد من تطبيق جميع المهام وفق المعايير الفنية المعتبرة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات اللازمة لمنظومة الصوت بشكل يومى داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، يشرف عليها فريق مختص بهذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة وخلوها من أى عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

 

وأوضح أن الوكالة قامت برفع طاقة التكييف بالمسجد الحرام وتشغيل جميع وحداته الـ(AHU)، والعناية بتلطيف الهواء فى ساحات المسجد الحرام باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته، مبيناً أن أعداد مراوح الرذاذ يبلغ قرابة (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام، وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (١١٠٠ CFM) تُشغَّل فى أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة، وإعادة تشغيل جميع صنابير الوضوء بدورات المياه إلى الخدمة بعد إلغاء تطبيق التباعد عند استخدامها وبعد التأكد من جاهزيتها وعملها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى رفع الطاقة التبريدية لمنظومة مياه زمزم, وذلك بتشغيل جميع المشربيات بالمسعى والتوسعة السعودية الثانية.

 


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