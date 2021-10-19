رأسمال العملات الرقمية عالميًا يتخطى 5 .2 تريليون دولار فى ارتفاع تاريخى

أ.ش.أ

سجّل رأسمال السوقى للعملات الرقمية مجمعة قيمة تجاوزت 5ر2 تريليون دولار طبقا لما ذكره موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص فى متابعة سوق العملات الرقمية، متجاوزة بذلك قيمة شركتى "آبل" و"مايكروسوفت" العالميتين.

يأتى ذلك الارتفاع غير المسبوق عقب تسجيل عملة "البيتوكين"، وهى العملة الرقمية الأعلى قيمة على مستوى العالم، سعر تجاوز 65 ألف دولار فى البورصات العالمية لتتعافى من فترة التراجع الوجيزة التى حدثت على مدار الأشهر الماضية.

وبهذه القيمة السوقية، تتجاوز قيمة سوق العملات الرقمية مجتمعة (البيتكوين، والايثيريوم والكاردانو والبينانس كوين) القيمة السوقية لشركة آبل (التب تقدر بـ39ر2 تريليون دولار) والقيمة السوقية لرأس مال شركة "مايكروسوفت" الأمريكية التى بلغت 28ر2 تريليون دولار.

وكانت قيمة سوق العملات الرقمية قد سجلت فى بداية العام الجارى ما يقرب من 830 مليار دولار. وبهذه الزيادة التاريخية، فإن قيمة هذه السوق سجلت نموًا أساسيًا بنسبة 233 بالمائة.

وبرغم تردد بعض الدول مثل الصين وروسيا وغيرها فى تبنى تداول العملات الرقمية، تسجل هذه السوق توسعًا كبيرًا على مستوى العالم.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أكد إيلون ماسك، رجل الأعمال الكندى الأصل ومالك شركة تسلا موتورز ومؤسس شركة "سبيس إكس"، أن انتشار سوق العملات الرقمية أصبح أمرًا لا يمكن تدميره وأصبح أمرًا حتميًا.

وعلى مدار الإثنى عشر شهرًا الماضية، وحتى شهر يونيو 2021، سجّل سوق العملات الرقمية ارتفاعًا بنسبة 706%، وبلغت قيمته 5ر572 مليار دولار فى مناطق وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادى طبقًا لبحث عن السوق أصدرته شركة "شينا اناليسيز" الصينية لأبحاث السوق.