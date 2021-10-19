اليوم السابع
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دفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار أثناء عمله بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:13 م
دفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار أثناء عمله بمنشأة القناطر الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة عامل سقط من أعلى خزان مياه خلال المشاركة في إنشائه، مما أسفر عن مصرعه بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى " ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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