دراسة تحدد بروتين مرتبط بالشهية يتسبب في الإصابة بالسمنة

كتبت هند عادل

حدد باحثون من معهد أوكيناوا لجامعة الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا الياباني بروتينًا يلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تنظيم الدماغ للشهية والتمثيل الغذائي، فى الدراسة أدى فقدان البروتين ، XRN1 ، من الدماغ الأمامي، إلى بدانة الفئران ذات الشهية النهمة، وتم نشر النتائج في مجلة "iScience"

ووفقا لتقرير لموقع time now newsالسمنة هي مصدر قلق متزايد للصحة العامة، حيث تم تصنيف أكثر من 650 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، تم ربط الحالة بالعديد من الاضطرابات ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسرطان.

قال الدكتور أكيكو ياناجيا ، الباحث في وحدة إشارة الخلايا في OIST "السمنة ناتجة عن عدم التوازن بين تناول الطعام وإنفاق الطاقة".

وأضاف: "لكننا ما زلنا نفهم القليل جدًا عن كيفية تنظيم الشهية أو التمثيل الغذائي من خلال التواصل بين الدماغ وأجزاء من الجسم ، مثل البنكرياس والكبد والأنسجة الدهنية".

في الدراسة، بحث العلماء فئرانًا غير قادرة على إنتاج البروتين XRN1 في مجموعة فرعية من الخلايا العصبية في الدماغ الأمامي تشمل منطقة الدماغ هذه منطقة ما تحت المهاد ، وهي بنية بحجم اللوز تطلق الهرمونات في الجسم ، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والنوم والعطش والجوع في عمر 6 أسابيع ، لاحظ العلماء أن الفئران التي لا تحتوي على XRN1 في الدماغ بدأت بسرعة في زيادة الوزن وأصبحت بدينة بعمر 12 أسبوعًا، تراكم الدهون في جسم الفئران ، بما في ذلك داخل الأنسجة الدهنية والكبد عندما راقبوا سلوك التغذية ، وجد الفريق أن الفئران التي لا تحتوي على XRN1 تأكل ما يقرب من ضعف ما تأكله الفئران الأخرى يوميًا.

وأكد الباحثون "كان هذا الاكتشاف مفاجئًا حقًا عندما ضربنا XRN1 في الدماغ لأول مرة ، لم نكن نعرف بالضبط ما الذي سنجده ، لكن هذه الزيادة الكبيرة في الشهية كانت غير متوقعة للغاية".