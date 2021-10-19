دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، الثلاثاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .