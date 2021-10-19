"حياة كريمة" بالمنوفية.. بدء إنشاء 4 وحدات صحية بقرى ساقية أبو شعرة بأشمون

تابع المهندس سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، انتهاء أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء أربع وحدات صحية جدد وذلك بقرية ساقية أبو شعرة، وقرية كفر الحما، وقرية الفرعونية، وقرية سملاى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون بحضور الأستاذ طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، والشركة المنفذة للمبادرة، وأشار سرور بأن الوحدة الصحية الجديدة بساقية أبو شعرة ستقام علي مساحة حوالى 1050م² تقريباً لخدمة أهالى القرية والمناطق المجاورة، كما سوف تقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية كفر الحما على مساحة حوالى 2116م² تقريبا، كما سوف تقام الوحدة الصحية بالفرعونية على مساحة حوالى 2116م²، والوحدة الصحية بقرية سملاى ستقام على مساحة حوالى1340م²، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.