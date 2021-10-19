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"حياة كريمة" بالمنوفية.. بدء إنشاء 4 وحدات صحية بقرى ساقية أبو شعرة بأشمون

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:11 م
"حياة كريمة" بالمنوفية.. بدء إنشاء 4 وحدات صحية بقرى ساقية أبو شعرة بأشمون إنشاء وحدات صحية
المنوفية - محمد فتحى

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تابع المهندس سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، انتهاء أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء أربع وحدات صحية جدد وذلك بقرية ساقية أبو شعرة، وقرية كفر الحما، وقرية الفرعونية، وقرية سملاى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون بحضور الأستاذ طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، والشركة المنفذة للمبادرة، وأشار سرور بأن الوحدة الصحية الجديدة بساقية أبو شعرة ستقام علي مساحة حوالى 1050م² تقريباً لخدمة أهالى القرية والمناطق المجاورة، كما سوف تقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية كفر الحما على مساحة حوالى 2116م² تقريبا، كما سوف تقام الوحدة الصحية بالفرعونية على مساحة حوالى 2116م²، والوحدة الصحية بقرية سملاى ستقام على مساحة حوالى1340م²، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم. 

وأكد سرور اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن  القطاع الصحى أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

 


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