"حديد عز" للبورصة: صدرنا بأكثر من مليار دولار خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

قالت شركة حديد عز، في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه بلغت قيمة صادرات الشركة أكثر من مليار دولار خلال 9 شهور الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021، موزعة بين 597 مليون دولار خلال النصف الأول، و416 مليون دولار خلال الربع الثالث وحده، ليصل إجمالي صادرات حديد عز 1.013 مليار دولار.

وجاء ذلك ردا على استفسارات عدد من المستثمرين وبنوك الاستثمار حول حجم التصدير، وأكدت الشركة، أنه وفقا للتدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغت قيمة الصادرات 1013 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2021.