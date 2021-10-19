حبس تاجر مخدرات ضبط بربع طن بانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع، بعد ان تم ضبط بحوزته مواد مخدرة تجاوز وزنها ربع طن تقريبًا.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تفيد قيام أحد العناصر بترويج وتوزيع المواد المخدرة على صغار التجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته "100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام، و60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، ميزان حساس".

ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية امن الإسماعيلية من القبض علي المتهم بنطاق دائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية وبحوزته كمية كبيرة من لفافات البانجو المخدر.

وقالت المصادر الأمنية أن المأمورية نجحت في القبض على المتهم خلال قيادته سيارة محملة بالمواد المخدرة بعد متابعة تحركاته طوال الفترة الماضية، مشيرة إلي أن المواد المخدرة تجاوز وزنها ربع طن تقريبًا.

كما نجحت الحملة في ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 6 كيلو جرام وكمية من الأفيون تجاوزت كيلو جرام وميزان حساس، فيما قدرت المواد المضبوطة بقيمة تقارب مليون و500 ألف جنيه.