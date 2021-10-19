جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الادارة العامة الصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى اثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبه حمزة شحاتة مدير الحركة فى مشمول البوليصة رقم 071/36630786 بيان جمركي رقم 51457 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 27 طرد ملابس وأحذية مصدرة إلى نيجيريا.

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر وفاطمة عبد الفتاح ولبيب شوقى وأيمن صلاح وباسم فتحي للمعاينة الفعلية فتبين وجود عدد 200 عبوة أدوية mixtard 30 ميكستارد 30 لعلاج مرضى السكر مخبأة داخل الكراتين .

وبالعرض على هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الصنف محظور تصديره بغير موافقتها .

قررت هالة محمود رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 3 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.