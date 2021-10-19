جامعة القناة تنظم ندوات توعية لطلاب المدارس بأهمية لقاح كورونا

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت جامعة قناة السويس عدد من الندوات لطلاب المدارس الحكومية حول أهمية لقاح كورونا والحصول عليه لمنع انتشار وتفشي الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان رسمي لجامعة قناة السويس فأن الجامعة قررت عمل حملة توعية مكثفة لطلاب المدارس بدأت بمدرسة الشهيد عمرو هلال تأكيدًا لتوجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

وقال البيان إن الحملة تأتي لرفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بالأمراض الأكثر شيوعا، ووفق توجهات الدولة ووزارة الصحة بتطعيم جميع فئات المجتمع والتوعية بأهمية التطعيم وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وعوامل الخطورة وانتشاره وكيفية حماية الطلاب والمعلمين من آثار انتشاره خلال الموسم الدراسي.

كما تناولت كيفية العناية بالنظافة المدرسية، وكيفية رعاية الطلاب في حالة ظهور حالات، ثم تطرقت لأهمية اللقاحات وانواعها، وبعض الإرشادات الخاصة به قبل وبعد الحصول عليه، مشددة على أهمية بقاء الطلاب والعاملين الذين تبدو عليهم الأعراض بالمنزل، وترتيب دخول الطلاب إلى الفصول للحد من التزاحم، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، والاكتفاء بالتحية عن بعد.

وكانت قد نظمت جامعة قناة السويس ندوة عن أهمية الحصول على لقاح "كوفيد- 19" داخل الجامعة بكلية الطب البيطرى ورعايه الشباب حضرها عدة طلاب من إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، والمجلس المحلى القنطرة شرق ،وموظفون بمديرية القوى العاملة ومديرية الزراعة ،ومدرسة معسكر الجلاء.