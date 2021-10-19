اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:29 م
أكرم القصاص
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جائزة التميز الحكومى تعكس شراكة استيراتيجية مع دولة الإمارات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:19 م
جائزة التميز الحكومى تعكس شراكة استيراتيجية مع دولة الإمارات.. اعرف التفاصيل جانب من الحفل
كتبت أسماء أمين تصوير عمرو مصطفى

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع،
 
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.
 
وأشارت السعيد إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.
 
ووجهت د.هالة السعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومى، قائلة: "لا يكفي التوصّل إلى النجاح، المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة".
 
واختتمت السعيد كلمتها مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
 
وتقدمت السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.
 
وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.
 
جائزة التميز الحكومي (1)
جائزة التميز الحكومي (1)

جائزة التميز الحكومي (2)
جائزة التميز الحكومي (2)

جائزة التميز الحكومي (3)
جائزة التميز الحكومي (3)

جائزة التميز الحكومي (4)
جائزة التميز الحكومي (4)

جائزة التميز الحكومي (5)
جائزة التميز الحكومي (5)

جائزة التميز الحكومي (6)
جائزة التميز الحكومي (6)

جائزة التميز الحكومي (7)
جائزة التميز الحكومي (7)

جائزة التميز الحكومي (8)
جائزة التميز الحكومي (8)

جائزة التميز الحكومي (9)
جائزة التميز الحكومي (9)

جائزة التميز الحكومي (10)
جائزة التميز الحكومي (10)

جائزة التميز الحكومي (11)
جائزة التميز الحكومي (11)

جائزة التميز الحكومي (12)
جائزة التميز الحكومي (12)

جائزة التميز الحكومي (13)
جائزة التميز الحكومي (13)

جائزة التميز الحكومي (14)
جائزة التميز الحكومي (14)

جائزة التميز الحكومي (15)
جائزة التميز الحكومي (15)

جائزة التميز الحكومي (16)
جائزة التميز الحكومي (16)

جائزة التميز الحكومي (17)
جائزة التميز الحكومي (17)

جائزة التميز الحكومي (18)
جائزة التميز الحكومي (18)

جائزة التميز الحكومي (19)
جائزة التميز الحكومي (19)

جائزة التميز الحكومي (20)
جائزة التميز الحكومي (20)

جائزة التميز الحكومي (21)
جائزة التميز الحكومي (21)

جائزة التميز الحكومي (22)
جائزة التميز الحكومي (22)

جائزة التميز الحكومي (23)
جائزة التميز الحكومي (23)

جائزة التميز الحكومي (24)
جائزة التميز الحكومي (24)

جائزة التميز الحكومي (25)
جائزة التميز الحكومي (25)

جائزة التميز الحكومي (26)
جائزة التميز الحكومي (26)

جائزة التميز الحكومي (27)
جائزة التميز الحكومي (27)

جائزة التميز الحكومي (28)
جائزة التميز الحكومي (28)

جائزة التميز الحكومي (29)
جائزة التميز الحكومي (29)

جائزة التميز الحكومي (30)
جائزة التميز الحكومي (30)

جائزة التميز الحكومي (31)
جائزة التميز الحكومي (31)

 


التميز الحكومى

التخطيط

الامارات

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