اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:17 ص
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توافد آلاف المواطنين للاحتفال بالليلة الختامية للمولد النبوى بأسوان.. فيديو

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:04 ص
توافد آلاف المواطنين للاحتفال بالليلة الختامية للمولد النبوى بأسوان.. فيديو احتفالات المولد النبوى الشريف باسوان
أسوان عبد الله صلاح

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توافد الآلاف من المواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة على ساحة أرض المعارض بمدينة أسوان، للاحتفال بالليلة الختامية للمولد النبوى الشريف.
 
وتجمع الآلاف أمام ساحات الطرق الصوفية، التى تنوعت بداخلها فنون الاحتفال بالمولد النبوى من أناشيد ومدائح وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط استقبال وتقديم ولائم ومشروبات لضيوف الاحتفال.
 
كما نظم أبناء الساحة الإدريسية بمدينة دراو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، مسيرة فى شوارع المدينة احتفالا بمولد النبى، يتقدمها السيد الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة.
 
وجابت المسيرة المعروفة ب"دورة المولد" شوارع مدينة دراو بداية من الساحة الإدريسية وصولا إلى قرية نجع ونس ثم العودة مرة أخرى إلى الساحة وردد المشاركون فى دورة المولد، عددا من المدائح والأناشيد فى حب رسول الله وسط تجاوب كبير من المواطنين المشاركين رجالا وسيدات وأطفال، وحاملين أعلام الطرق الصوفية معهم بالمسيرة.
 
وفى سياق آخر، شهدت مدن أسوان وكوم أمبو ودراو وإدفو خروج مسيرات مساء اليوم، الاثنين، بالتزامن مع الاحتفال بمولد النبى، حاملين أعلام ابطرق الصوفية ومرددين المدائح والأناشيد فى حب رسول الله.
 
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احتفالات المولد النبوى 

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احتفالات المولد النبوى 

 
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المولد النبوى 

 
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مدائح بالمولد النبوى

 

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احتفالات المولد النبوى 

 
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المولد النبوى الشريف فى اسوان

 
 

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