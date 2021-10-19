تنمية المشروعات: تعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة لتأهيل الطلبة والطالبات

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على نشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها خاصة بين خريجى الجامعات للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية في ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية لذلك يقوم الجهاز بالتنسيق والتعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة لتأهيل الطلبة والطالبات وإمدادهم بالمهارات الأساسية حتى يكونوا نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، ولتكون ريادة الأعمال والعمل الحر اختيار أساسي أمامهم ونقطة بداية لمستقبل جاد وناجح.

وأوضحت جامع أن التعاون مع الجامعات لتنمية ريادة الأعمال، يتم في عدد من المحاور منها تنظيم دورات تدريبية متخصصة مجانا لطلبة الجامعات لتعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بشكل سليم، وكذلك تنظيم المسابقات لتشجيعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في تقديم حلول عملية وخدمات تلبى احتياجات المواطنين، كما يتم إتاحة الفرصة أمام مشروعات الخريجين للمشاركة في حاضنات الأعمال لضمان متابعة المشروعات واستمرارها ونجاحها بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات في عدد من المعارض التي ينظمها الجهاز بشكل دورى لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والتعرف على احتياجات العملاء.

وجاء ذلك تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلة فى مركز ريادة الأعمال والإبتكار بكلية إدارة الأعمال بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب من الجنسين على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، خاصة التي تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والدكتور أدهم رمضان نائب رئيس الجامعة الأمريكية بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الجهاز والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يسعى للتوسع في دعم شباب المبتكرين من خلال تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، كما يهدف إلى تهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال حيث سيقوم وفقا لمذكرة التفاهم بتقييم الأفكار المقدمة من الطلبة لإقامة مشروعات جديدة واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية والتي من الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة.

وصرح الدكتور أدهم رمضان نائب رئيس الجامعة الأمريكية أنه "في إطار اهتمام المركز بدوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال و أهمية المشروعات الصغيرة و تماشيا مع استراتيجيات وأهداف الجهاز، سوف تكون هذه الشراكة محرك حقيقي ومحفز للاقتصاد المصري وذلك من خلال تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.“

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيقدم جهاز تنمية المشروعات لطلبة الجامعة برامج تدريبية متخصصة على مبادئ تأسيس المشروعات الصغيرة وإدارتها كما سينظم لهم زيارات ميدانية لأفرع الجهاز والمشروعات الناجحة الممولة من خلاله للتعرف على إجراءات تأسيس المشروعات على أرض الواقع من خلال وحدات الشباك الواحد كما سيعمل على تطوير قدرات خريجى الجامعة وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين وإتاحة مختلف خدمات الجهاز المالية وغير المالية للراغبين منهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة كما سيشارك الجهاز في ملتقيات ريادة الأعمال والمعارض التي ينظمها مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.