تنفيذ 7 آلاف حكم قضائى بالقليوبية وسقوط عصابة لسرقة المجوهرات بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (24) متهم "لـعدد 5 منهم معلومات جنائية، وضبط متهم مطلوب فى قضية "نصب، وتنفيذ (7476) حكم قضائى متنوع.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة سرقة مسكن بالأقصر.. وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).. بإكتشافه سرقة خزينه حديدية من داخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المنزل نظراً لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وضبط الخزينة والأدوات المستخدمة كما تم ضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.