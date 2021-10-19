تفاصيل مصرع سيدة وحفيدها فى حادث انهيار سقف غرفة منزل فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

ليلة حزينة شهدتها منطقة عزبة المفتى بقرية شبلنجة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بعد وفاة سيدة مسنة وحفيد لها كان يزورها رفقة أسرته، إثر انهيار سقف غرفة بمنزلها.

وتسبب الحادث فى إصابة 3 أشخاص أخرين، وهو ما حول الليلة السعيدة التى تجمع الأحفاد والأبناء بالأب والأم المسنين، إلى ليلة مأساوية على رحيل الحفيد والجدة بهذا الشكل.

"اليوم السابع" انتقل لمكان الواقعة لاستعراض تفاصيلها من ابن الضحية، إسلام عبد العظيم على، وقال " فى ليلة الواقعة كانت الأسرة على موعد للتجمع حيث تأتى شقيقته بأطفالها لزيارة والديهما بالمنزل الى يقطنوه منذ عشرات السنوات، إلى أن قاموا بتجديده قبل 10 سنوات، وبناءه بالطوب الأحمر والأسمنت وسقفع معروش بالبوص والخشب.



الغرفة التى شهدت انهيار السقف

وأضاف إسلام لـ "اليوم السابع"، أنه بعد انتهاء العشاء الذى تناولته الأسرة وسط فرحة التجمع مع الوالد والوالدة والتى تتم كل سبت أسبوعيا، وفور نزوله للطابق الأرضى، وبعد عدة خطوات فوجئ بسقوط سقف الغرفة .



تأثر نجل الضحية

وأوضح، أنه هرع على الفور لإنقاذ والديه وشقيقته وطفليها، واستنجد بالجيران كعادة أهل القرية الواحدة، وبدأوا بالفعل فى انقاذ الأهل وانتشلوهم جميعا أحياء من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم بواسطة الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج إلا أن والدته الحاجة "مديحة ن س"، 65 سنة، ربة منزل توفت إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وكذلك نجل شقيقته "مراد ع ش"، صاحب الـ 10 أعوام، إثر إصابته هو الأخر بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.



الغرفة المنهارة من الداخل

وأشار، إلى أنه "خلال انقاذ والدى ووالدتى وأولاد أختى وأختى لقيت والدتى على الرغم من السن واخدة ابن أختى المتوفى فى حضنها فى محاولة منها لإنقاذه ومنع عرش المنزل من السقوط عليه، إلا أنهما توفا معا فهو كان يحبها كثيرا وكانت هى تحبه كثيرا".



الغرفة بعد انهيار السقف عليها

وكانت النيابة العامة ببنها، صرحت بدفن سيدة عجوز وحفيدها، بعد أن لقيا مصرعهما بسبب انهيار سقف منزل معروش بالخشب في عزبة المفتى بقرية شبلنجة بنها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



سرير الضحية داخل الغرفة المنهارة

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بانهيار سقف غرفة بمنزل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وحفيدها وإصابة شخصين آخرين.



محتويات الغرفة التى تعرضت للانهيار

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الأرضي من الطوب الأحمر والأسمنت بنظام الحوائط الحاملة، كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوف بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.



نجل الضحية بالغرفة التى تعرضت للانهيار

وكشفت المعاينة، أن المنزل داخل الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات، وأسفر الحادث عن وفاة الحاجة "مديحة ن س"، 65 سنة، ربة منزل توفت إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وحفيدها "مراد ع ش"، صاحب الـ 10 أعوام، إثر إصابته هو الأخر بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وإصابة 3 أشخاص آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



احد الغرف المسقوفة بالمنزل



أحد غرف المنزل الذى تعرض للانهيار



نتيجة الانهيار بالغرفة