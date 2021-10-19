تفاصيل حريق التهم أحواش بأولاد حمزة فى سوهاج ونفوق بعض الحيوانات "فيديو"

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية أولاد حمزة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، حريقا نشب بعدد من الأحواش والمنازل وخلف ورائه عددا من الخسائر بمحتوياتها ونفوق بعض الحيوانات والطيور.

وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد موقع الحريق الذي نشب بقرية أولاد حمزة بمركز ومدينة المنشاة، وذلك للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشأة.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق.

يذكر أن حريق نشب ببعض المنازل وحظائر الماشية بقرية "أولاد حمزة " بالمنشأة، ظهر اليوم، وأسفر عن نفوق عدد من الماشية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة من السيطرة على الحريق وإخماده.



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج



حريق يلتهم منازل وأحواش بأولاد حمزة فى سوهاج