تعرف على تفاصيل مشاركة الكنيسة الأسقفية فى معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

كتب ـ محمد الأحمدى

دائما ما تسعى الكنيسة الأسقفية إلى المشاركة فى الخدمات العامة والعمل الاجتماعى، حيث شاركت مؤخرا وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مشاركة الكنيسة الأسقفية بالمعرض.

1- يقام المعرض تحت وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا بأرض المعارض .

2- معروضات الكنيسة الأسقفية تتضمن المشغولات الخشبية والمطعمة بالصدف بالإضافة لمشاركة وادى شوب التابع للكنيسة.

3- يعرض قطعًا من إنتاج اللاجئين تشتمل على قطع يدوية مختلفة من الشنط والأخشاب والمفارش والمكرمية.

4ـ يضم الجناح أيضًا مركز بولاق التابع للكنيسة حيث يشارك بالمفروشات القطنية والمطرزة يدويًا.

5- تقع معروضات الكنيسة الأسقفية فى قطاع التسكين F بجناح يحمل رقم 20 داخل قاعة 3 باسم وحدة الصم الأسقفية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار معرض تراثنا وتبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.