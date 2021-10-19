اليوم السابع
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تعرف على المكتبة الباباوية المركزية بوادى النطرون

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:00 ص
تعرف على المكتبة الباباوية المركزية بوادى النطرون
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعتبر المكتبة الباباوية المركزية فى وادى النطرون إحدى المؤسسات الثقافية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، وأكد الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية على أهداف المكتبة الباباوية والتى تتمثل فى الآتى: 
 
. رفع الوعي المجتمعي بالحقبة القبطية كونها حقبة من تاريخ مصر والشـرق الأوسـط شكلــت جـــزءا أصيـــلا مـن الوجــدان الحضـــاري والتراث الفكري وما يتعلق بذلك من دراسات. 
. حفـظ الإنتاج المعرفــي عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معينة بالبحث والتوثيق سواء كان مقروءا (دراسات، موسوعات، كتـب، دوريات، صحف، مجلات) أو مسموعا أو بصريا بمختلف اللغات. 
. تكثيــف البحـث العلمـي في القبطيـات وما يتبــع ذلك مـن نشـــاط في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسســات المعنيــةً. 
. جمع التراث القبطي بكل نوعياتـه وترميمــه وتوثيقــه وتصنيفــه لتسهيل عرضه واتاحته لجمهور الباحثين والدارسـين في مكان واحـــد بالتنسيق مع الأديـرة القبطيــة والقطاعــات الجغرافيــة بالكنيســة والافراد من أصحاب المقتنيات الخاصة. 
. تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليــا وعالميــا وبالتالي تحقيــق نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيــة ناجحــة ورائــدة قادرة على التفاعل مع مجتمع المعلومات الحديث.
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتبه الباباويه المركزيه

وادى النطرون

بريه شبهت

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