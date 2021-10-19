تعرف على المكتبة الباباوية المركزية بوادى النطرون

تعتبر المكتبة الباباوية المركزية فى وادى النطرون إحدى المؤسسات الثقافية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، وأكد الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية على أهداف المكتبة الباباوية والتى تتمثل فى الآتى:

. رفع الوعي المجتمعي بالحقبة القبطية كونها حقبة من تاريخ مصر والشـرق الأوسـط شكلــت جـــزءا أصيـــلا مـن الوجــدان الحضـــاري والتراث الفكري وما يتعلق بذلك من دراسات.

. حفـظ الإنتاج المعرفــي عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معينة بالبحث والتوثيق سواء كان مقروءا (دراسات، موسوعات، كتـب، دوريات، صحف، مجلات) أو مسموعا أو بصريا بمختلف اللغات.

. تكثيــف البحـث العلمـي في القبطيـات وما يتبــع ذلك مـن نشـــاط في حركة النشر والترجمة في هذا المجال مع سائر المؤسســات المعنيــةً.

. جمع التراث القبطي بكل نوعياتـه وترميمــه وتوثيقــه وتصنيفــه لتسهيل عرضه واتاحته لجمهور الباحثين والدارسـين في مكان واحـــد بالتنسيق مع الأديـرة القبطيــة والقطاعــات الجغرافيــة بالكنيســة والافراد من أصحاب المقتنيات الخاصة.

. تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليــا وعالميــا وبالتالي تحقيــق نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيــة ناجحــة ورائــدة قادرة على التفاعل مع مجتمع المعلومات الحديث.