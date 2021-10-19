اليوم السابع
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تعرف على أشهر 5 أمراض وراثية ينقلها الآباء إلى الأبناء

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:00 م
تعرف على أشهر 5 أمراض وراثية ينقلها الآباء إلى الأبناء الامراض الوراثية
كتبت هند عادل

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الأمراض الوراثية هي المشاكل الصحية التي تسببها الطفرات الجينية أو الاضطرابات الوراثية، عندما تكون هذه التشوهات ناتجة عن خلل في الوراثة الجينية فإن الحالة تسمى مرض وراثى، وفي بعض الأحيان، تجد بعض الأمراض طريقها إلى الجسم من خلال الجينات، وفقا لتقرير لموقع time now news.

بعض الأمراض الشائعة التي يمكن أن تنتقل من جيل إلى آخر من خلال الجينات:


 

التليف الكيسي:
 

هذا الاضطراب الوراثي تقدمي بطبيعته ويمكن أن يؤدي إلى التهابات الرئة ومضاعفاتها. الأطفال الذين يرثون الجين المعيب من أحد الوالدين ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا حاملين للجين. ومع ذلك ، فإن الأطفال الذين يرثون الجينات المعيبة من كلا الوالدين سيصابون بالتليف الكيسي.

مرض هنتنجتون:
 

يُعرف مرض هنتنجتون بسبب وراثة الجينات المعيبة التي تسبب فقدان الوظيفة المعرفية والعضلية هذا مرض تدريجي ، أي أن الأعراض يمكن أن تتفاقم مع تقدم العمر.

الثلاسيميا:
 

أحد أنواع اضطرابات الدم التي تؤدي إلى عدم كفاية إنتاج الهيموجلوبين في الجسم ، ويُعرف باسم الثلاسيميا إذا كان أي من الوالدين يحمل جينات معيبة، فمن المحتمل أن يكون لدى الطفل سمة مرض الثلاسيميا ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالثلاسيميا في النسل يزداد إذا كان كلا الوالدين حاملين للجينات المعيبة.

متلازمة داون:
 

تحدث هذه الحالة بسبب وجود كروموسوم إضافي لدى الطفل الطبيعي زوج من 23 كروموسومًا يشكلان 46 كروموسومًا في كل طفل ومع ذلك، فإن الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون لديهم نسخة إضافية من الكروموسوم 21،  الأنواع الثلاثة من متلازمة داون هي التثلث الصبغي 21 ، ومتلازمة داون الفسيفسائية ، ومتلازمة الانتقال إلى أسفل. تشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه الحالة الأذنين واليدين والقدمين الصغيرة ، والوجه المسطح ، والعضلات الرخوة، والرقبة القصيرة والارتفاع ، والعينين المائلة إلى الأعلى.

مرض تاي ساكس:
 

اضطراب وراثي يؤدي إلى تدهور الخلايا العصبية التي تصيب النخاع الشوكي والدماغ ويعرف باسم مرض تاي ساكس إنها قاتلة وتقدمية بطبيعتها تشمل الأعراض الشائعة مشاكل في العضلات ومشاكل في الحركة وفقدان البصر أو السمع وعدم القدرة على التواصل أو التنسيق.

 


الامراض الوراثيه

اشهر الامراض الوراثيه

الاضطرابات الوراثيه

الامراض الجينيه

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