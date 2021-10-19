تعرف على أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 19-10-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها.

واستقر سعر البلطي المزارع 1 بين 22-26 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

وتراوح البربون بين "1" لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل، سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.