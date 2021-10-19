اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 19-10-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية في  سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها. 
 
واستقر سعر البلطي المزارع 1 بين 22-26 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو. 
 
وتراوح البربون بين "1" لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وسجل، سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة