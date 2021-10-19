تسجيل 249 رأس ماشية والتأمين على 1440 ضمن خطة البحيرة لتنمية الثروة الحيوانية

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة علي تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية، وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة الى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة طبقا لبيان المحافظة اليوم عن سحب 1063 عينة أبقار لاختبار البروسيلا والسل، كما تم التأمين على عدد 1000 من الأبقار حلاب تأمين صحى، واستخرج قسم الوقاية 20 تصريح نقل طيور حية، و2 معاينة فنية إنتاج حيوانى.

كما تم ترقيم وتسجيل 249 رأس ماشية، وذلك من خلال إدارة الترقيم والتسجيل بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها، كما قام مكتب التأمين على الثروة الحيوانية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالتأمين على ( 1440 ) حيوان شامل التأمين الصحي وكذلك التأمين لصالح البنوك المختلفة.