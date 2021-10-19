اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:38 م
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تداول 6200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:46 ص
تداول 6200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (6200) طن بضائع و(318) شاحنة.

وشملت حركة الواردات (1200) طن بضائع و(101) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5000) طن بضائع و(217) شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان، وغادرت ثلاث سفن وهى بريدج وسينا وعمان .

 

 

 

 

 


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