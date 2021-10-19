تحقيقات ضبط متهم بالاتجار فى العملة: جمع عملات أجنبية لترويجها

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، أنه تم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من العملات المختلفة، بقصد ترويجها على عملائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهم جمع كميات كبيرة من العملات الأجنبية، أن المتهم خصص نشاطه في جمع العملات الأجنبية والمصرية، بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي بسعر مخالف للأسعار المحددة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستهدفا التجار الجشعين راغبى التعامل في العملة خارج السوق المصرفي.

وكانت معلومات وتحريات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.