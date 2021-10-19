اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 09:59 م
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تحطم طائرة مدنية بولاية تكساس الأمريكية تقل 21 شخصا.. فيديو

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:22 م
تحطم طائرة مدنية بولاية تكساس الأمريكية تقل 21 شخصا.. فيديو تحطم طائرة
أنس حبيب

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تحطمت طائرة بقاطعة، والر، فى ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مما استدعى تدخل رجل الإطفاء للقضاء على النيران التى أحاطت بالطائرة التى سقطت بعد إقلاعها بوقت قصير، حسب ما نشر موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

وأعلنت السلطات الأمريكية نجاة كل من كان على متن الطائرة الصغيرة، وعددهم 18 راكبا و3 يشكلون طاقم الطائرة، حيث أصيب الركاب بإصابات طفيفة حسب المصادر الطبية التى هرعت إلى موقع تحطم الطائرة التى اصطدمت بسور أحد الحقول قبل اشتعال النيران بها.

وقالت مكتب الطيران الفيدرالى، إن الطائرة كانت متجهة إلى ولاية بوسطن، وقد أدى تحطمها إلى انقطاع الكهرباء عن 2000 منزل بالمنطقة المحيطة علما بأن الطاقة عادت بعد وقت قصير.


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بوسطن

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