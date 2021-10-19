اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:09 م
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تحرير 692 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:00 م
تحرير 692 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الثلاثاء، من تحرير 692 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

أسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 109 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 170 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 93 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، وتحرير 60 حالة مسببات الحوادث.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

 

 


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