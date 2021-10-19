اليوم السابع
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تحرير 10330 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة واقية من كورونا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:17 ص
تحرير 10330 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة واقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية فى تحرير محاضر لـ (10330) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10288) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (42) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1062) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (261) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1773) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)  للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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