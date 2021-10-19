انطلاق الموسم الثقافى بجامعة حلوان غدا بتنظيم احتفالية ذكرى المولد النبوى

كتب ـ محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، احتفالية المولد النبوي الشريف والتي تقام في إطار بداية العام الدراسي الجديد 2022 وانطلاق الموسم الثقافى بالجامعة، وذلك بحضور محمود التهامي، والملحن الموسيقار هاني شنودة.

كما يعقد على هامش الاحتفالية ندوة يحاضر فيها الداعية الإسلامي الدكتور "أسامة قابيل" في احتفالية تتضمن تواشيح دينية وعروض موسيقية.

وتعقد فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.